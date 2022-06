Greg Vanderidt klaar voor nieuwe uitdaging bij Racing Mechelen: "Nooit het gevoel dat ik T1 van Beerschot zou blijven"

Een week nadat Beerschot communiceerde dat er in onderling overleg een einde kwam aan de samenwerking met Greg Vanderidt, heeft de 51-jarige coach een andere uitdaging beet. Vanderidt gaat aan de slag bij Racing Mechelen, dat promoveert naar Tweede Amateur.

Vorige week liet Racing Mechelen weten Dave De Herdt, na twee promoties op rij, werd bedankt voor bewezen diensten. Nauwelijks een dag later werd Greg Vanderidt aangekondigd als de nieuwe coach van de Racing. "Dit kwam ook voor mij als een serieuze verrassing, want dit zag ik echt niet aankomen. Alles is heel snel gegaan. Vorige week kreeg ik telefoon van de club om te melden dat ze afscheid gingen nemen van hun coach. Racing Mechelen was al bezig met potentiële opvolgers, maar ze polsten toch eens bij omdat ik net vrij was. Uiteindelijk kwamen we er snel uit", vertelt Greg Vanderidt aan Voetbalkrant.com.

Moeilijk jaar

Racing Mechelen kroonde zich onlangs tot kampioen in Derde Amateur. Komend seizoen zal het voor groen-wit -om een Nederlandse succescoach te citeren- 'another cook' worden. "We moeten ons geen illusies maken: tweede amateur gaat moeilijk en zwaar worden. Het is een reeks met heel wat traditieclubs en clubs die daar al jarenlang spelen. Het zal zaak worden om het ritme zo snel mogelijk op te pikken. Uit mijn ervaring met Eppegem weet ik dat het niet evident is. Het verschil tussen eerste provinciale en Derde Amateur viel nog mee, maar de sprong van Derde naar Tweede bleek immens te zijn."

"Daarnaast krijgen we er nog enkele beloftenploegen bij: stuk voor stuk jonge honden die veel minder centen verdienden, maar professioneel trainen en torenhoge ambities hebben. Het is koffiedik kijken hoe zij deze sprong zullen verteren."

Beerschot

Een van de beloftenploegen waartegen Racing Mechelen zal uitkomen, is die van Beerschot. Vanderidt verhuisde in september vorig jaar van Rupel Boom naar het Kiel. Het werd een bewogen periode, waarin Vanderidt zelfs tot interimtrainer werd gebombardeerd. "Beerschot was een onwaarschijnlijke opportuniteit voor mij, een heuse beleving ook. Ik dacht dat ik na al die jaren zowat alles wel had gezien en meegemaakt, tot ik bij Beerschot kwam", knipoogt Vanderidt. "Dat ik zelfs T1 ad interim werd, was onverwacht en volkomen ongepland. Ik had ook nooit het gevoel dat dat blijvend ging zijn. Ik hou aan mijn periode bij Beerschot een vat vol goede herinneringen over. We zijn zeker niet met de nodige frustraties uit elkaar gegaan", benadrukt Vanderidt, die zijn job bij distributienetbheerder Sibelga weer zal opnemen.