Analist en ex-bondscoach gelooft in slaagkansen Origi: "Hij heeft de belangrijkste kwaliteit voor de Serie A"

Divock Origi is klaar om zijn kunstjes de komende jaren bij AC Milan te tonen. Ex-bondscoach René Vandereycken is er ook van overtuigd dat hij alles heeft om er te slagen.

Vandereycken heeft zelf ervaring in de Serie A met twee jaar Genoa op zijn cv. "Hij is snel en technisch onderlegd, maar zijn belangrijkste wapen blijft toch zijn scorend vermogen. Zeker in Italië kan dat een grote troef zijn. Meer dan in andere competities wordt een spits in de Serie A afgerekend op het aantal doelpunten dat hij maakt. Het maakt er minder uit als je een hele wedstrijd onzichtbaar bent in het spel, zolang je maar scoort", vertelt hij in HBvL.

"Die kwaliteit heeft Origi. In vergelijking met het aantal speelminuten dat hij kreeg bij Liverpool, kon hij fenomenale statistieken voorleggen. En op de belangrijkste momenten stond hij er altijd. Hij heeft bewezen dat hij goed met dat soort druk kan omgaan. Maar het blijft altijd afwachten hoe snel een speler zich kan aanpassen. Een nieuw land, een nieuwe competitie, een nieuwe coach, nieuwe ploegmaats. Dat mag je niet onderschatten."