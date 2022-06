Maakt Bayern München er een spelletje van? 'Derde bod van Barça op Lewandowski leek eindelijk het juiste te zijn, maar...'

Het transferdossier van Robert Lewandowski lijkt steeds meer op een soapserie. FC Barcelona leek een derde én succesvol bod gedaan te hebben, maar Bayern München maakt er een spelletje van.

De Spaanse media weten dat FC Barcelona een bod van veertig miljoen euro heeft neergelegd om Robert Lewandowski naar Camp Nou te halen. De Poolse aanvaller heeft al langer een persoonlijk akkoord met de Catalaanse grootmacht.

Algemeen werd verwacht dat Bayern München zou akkoord gaan met veertig miljoen euro, maar niets is minder waar. Der Rekordmeister liet weten dat het bedrag niet voldoende is. Barça beraadt zich over volgende stappen.