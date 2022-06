Ophef bij fans Anderlecht: volledig supportersvak moet verhuizen om plaats te maken voor 'harde kern'

Een beslissing van het bestuur in samenspraak met de politie zorgt voor heel wat commotie bij Anderlecht. De supporters van de vakken N5 en N6 kregen immers een opmerkelijke mail. Het vak N5 wordt - nadat velen al een abonnement namen op die plaats - gereserveerd voor een harde kern.

Wat is er aan de hand? Wel, de harde kern - en dan bedoelen we niet de sfeergroep Mauves Army - heeft een plaats gevraagd in het stadion en het bestuur is daarvoor gezwicht. Door die beslissing moet een heel vak abonnees verhuizen. Andere supporters van het vak ernaast, die hun abonnement reeds verlengden, kregen dan weer de vraag of ze niet kostenloos willen verhuizen gezien hun nieuwe buren.

Jarenlange abonnees - zeker diegenen met kinderen - zullen dat ook doen. Probleem is: ze kunnen dat dit seizoen zonder extra kost, maar wat volgend seizoen als ze verhuizen naar een duurdere blok? En op dit moment kunnen ze ook enkel nog kiezen uit de plaatsen die overblijven. De onvrede bij de mensen in die vakken is dan ook groot.

Hieronder de mail die de abonnees van de N5 kregen:

De supporters uit N6 kregen dan weer een andere mail. Omdat er geen afsluiting is tussen die twee vakken krijgen zij de kans om te verhuizen.

Dat een heel vak wordt vrijgemaakt voor een harde kern en dat trouwe supporters daarvoor moeten verhuizen, roept toch wel heel wat vragen op. Veel fans kunnen er dan ook geen vrede mee nemen en zijn kwaad over de manier waarop het gebeurt. Velen zitten al jaren op die plaatsen en moeten nu plaats ruimen voor een groep die niet meteen de beste reputatie heeft.