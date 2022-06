OFFICIEEL: Romelu Lukaku is (opnieuw) een speler van Inter

Romelu Lukaku is terug in Milaan. De transfer hing al wekenlang in de lucht, maar er is nu ook effectief witte rook uit de schouw gekomen.

FC Internazionale heeft de komst van Romelu Lukaku officieel gemaakt. De Rode Duivel was eerder al in Milaan gespot, maar het bleef wachten op de handtekeningen. Big Rom wordt door Chelsea FC verhuurd aan Inter. Met de verhuur is een slordige zeven miljoen euro gemoeid. Volgens de eerste berichten is er géén aankoopoptie afgesproken. Welcome back Rom 🖤💙 pic.twitter.com/VNnIZyMjs5 — Inter (@Inter) June 29, 2022