🎥 Romelu Lukaku poseert al in Inter-sjaal: woensdag voorstelling

Woensdagochtend arriveerde Romelu Lukaku (29) in Milaan. Big Rom onderbrak met plezier zijn vakantie om zijn medische en fysieke testen af te leggen. Eens die achter de rug zijn, wordt de Rode Duivel officieel voorgesteld bij Inter.

Inter zal Romelu Lukaku komend seizoen huren van Chelsea, weliswaar zonder aankopoptie. Volgens Italiaanse media moet Inter acht miljoen ophoesten voor de huurconstructie.

Na een moeilijk seizoen in Londen keert Romelu Lukaku naar alle waarschijnlijkheid dus terug naar Internazionale, met wie hij in 2021 de Scudetto pakte. Ook voor Lukaku zelf werd het een seizoen om nooit te vergeten: in 43 wedstrijden was Big Rom goed voor dertig doelpunten en tien assists. Hij werd bovendien verkozen tot beste speler van het seizoen in Italië.

Woensdagochtend poseerde Lukaku alvast in een blauw-zwarte sjaal.