Stan Braem maakt kennis met het leven van profvoetballer: "Het is best pittig, maar ik wil voorbeeld zijn voor jonge spelers"

Van vierde provinciale naar hoogste klasse: het zou zomaar een scenario kunnen zijn van een feel-good movie. Voor Stan Braem (23) werd het onlangs werkelijkheid. De aanvaller werd door Zulte Waregem gecontracteerd.

Begin juni bergde Stan Braem zijn verfkwast op. Na enkele weken in de voorbereiding maakt de aanvaller in Het Nieuwsblad een eerste balans op. "Ik moet toegeven dat het best pittig is. Het fysieke werk is een pak zwaarder en ook de intensiteit op training ligt veel hoger. Gelukkig begeleidt de medische staf me goed. Het laatste wat we willen, is dat ik meteen geblesseerd raak."

Dat Stan Braem op zijn 23ste nog de sprong kan wagen naar het profvoetbal, is best opvallend. Ook de aanvaller zelf had de droom al opgegeven. "Ik geloofde daar eerlijk gezegd niet meer in. Ik zat in provinciale, daar wordt weleens gedronken, uitgegaan of minder scherp getraind. Dan denk je allesbehalve aan profvoetbal."

"Ik hoop dan ook dat ik een voorbeeld kan zijn voor jonge spelers in de lagere reeksen die hun droom om profvoetballer te worden, hebben opgegeven. Al krijgt natuurlijk niet iedereen deze unieke kans, maar ik ben het bewijs dat het wel degelijk kan om alsnog de stap naar het profvoetbal te zetten", besluit Stan Braem.