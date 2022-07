Verrassende wending? Dries Mertens lijkt onderweg naar Frankrijk

Het welles-nietes-spelletje tussen Dries Mertens en Napoli lijkt lang genoeg geduurd te hebben. Het contract van de Rode Duivel bij de Italiaanse club is afgelopen en er lijkt geen akkoord in de maak. Intussen klinkt het dat hij in onderhandeling is met een nieuwe club.

Mertens wou altijd al graag zijn carrière afsluiten bij Napoli, maar het water tussen de twee partijen blijkt te diep. De aanvaller wou inleveren om in Napels te kunnen blijven, maar blijkbaar niet genoeg volgens de club zelf. Na maanden palaveren is er nog steeds geen deal uit de bus gevallen. La Gazzetta dello Sport meldt vandaag dan weer dat Mertens onderweg zou zijn naar Frankrijk. Naar Olympique Marseille meer bepaald. Een opvallend gerucht, maar volgens de roze krant heeft de Franse topclub nu de beste papieren om hem binnen te halen.