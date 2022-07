PSV haalt uit en kan spits strikken die vorig jaar nog bij Barcelona nog zeven keer scoorde

Luuk de Jong keert terug naar PSV. De spits wordt gekocht van Sevilla. Dat laat de Eindhovense club zelf weten op zijn website.

Gisteren is er een doorbraak gekomen in de onderhandelingen met Sevilla. Hij zou dit weekend al aansluiten bij de groep.

"De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club. De onderhandelingen met zijn club Sevilla zijn recent in een stroomversnelling geraakt. De contractbesprekingen tussen clubs en speler zijn in afrondende fase. Morgen hoopt PSV meer te kunnen melden", aldus PSV.

De Jong werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Barcelona, wat niet door iedereen in Catalonië gesmaakt werd. Maar hij scoorde wel nog zeven keer, waaronder belangrijke doelpunten. De Jong speelde eerder bij PSV en won er drie titels. Hij werd voor 15 miljoen verkocht aan Sevilla. PSV zou nu slechts drie miljoen betalen.