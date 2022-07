Neef van Mehdi Carcela vindt na faillissement nieuwe club in Challenger Pro League: "We verwachten dat hij meteen zal kunnen presteren"

Hij zal nagenoeg altijd in de schaduw staan van zijn nonkel. Maar Joachim Carcela-Gonzalez is ook een profvoetballer. De middenvelder zat even zonder club na het faillissement van Moeskroen maar dat duurde niet lang.

Joachim Carcela is nog maar 22 jaar en speelde in de jeugdreeksen voor onder meer Standard, Anderlecht en Club Brugge. Aan de opleiding van Carcela junior zal het dus niet liggen. Hij kon echter niet doorbreken zoals Mehdi dat deed een tiental jaar geleden. Bij de eersteklassers kon hij geen indruk maken en dus trok hij naar 1B om de kleuren van Moeskroen te verdedigen.

De financiële perikelen waren echter te groot bij Moeskroenen zo was Joachim Carcela een jaar na zijn transfer clubloos. Maar niet voor lang want Deinze heeft de middenvelder die vorig seizoen goed was voor 5 doelpunten een contract aangeboden. Carcela zette zijn handtekening onder een contract van 2 seizoenen met een optie voor een derde.

"Joachim is een zeer getalenteerde speler die zowel als aanvallende middenvelder of als vleugelspeler kan spelen. We verwachten dat hij meteen zal kunnen presteren met de ploeg en met zijn technische vaardigheden belangrijke kansen kan creëren", klinkt het bij Sportief Directeur Adrian Esparraga.