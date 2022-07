'Sleutelspeler van Manchester City zegt "Ja" tegen Barcelona'

Bernardo Silva heeft de deur van Manchester City achter zich dichtgetrokken. Dat schrijft het Spaanse Sport. Silva zou zijn besluit al laten weten hebben aan Pep Guardiola.

De onderhandelingen over Bernardo Silva tussen Manchester City en Barcelona worden al een tijdje gevoerd. Volgens het Spaanse Sport komen die in een stroomversnelling te liggen. Silva zou aan zijn zaakwaarnemer hebben laten weten dat hij de stap naar Barcelona wil zetten. Die gaf het door aan Pep Guardiola.

Silva heeft nog een contract voor 3 seizoenen en Man City wil hem alleen laten gaan voor 100 miljoen. Barcelona zelf wil voorlopig dat bedrag niet betalen. Silva was afgelopen seizoen een sleutelspeler voor Man City. In de Premier League maakte hij 8 doelpunten en zorgde hij voor 4 assists om zo de club mee aan de titel te helpen. Ondanks een goal en een assist in de halve finales van de Champions League kon hij niet behoeden dat Real Madrid naar de finale ging.