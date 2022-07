Geflopt bij Anderlecht, nu transfer naar Turkse kampioen

Trezeguet speelt de komende drie seizoenen voor de Turkse kampioen Trabzonspor. Zijn prestaties bij Basaksehir, waar hij vorig seizoen aan werd uitgeleend, waren hen opgevallen en ze betalen zo'n vier miljoen voor de 27-jarige aanvallende middenvelder.

Aston Villa can confirm @Trezeguet has completed a permanent transfer to Trabzonspor.



The club would like to thank Trézéguet for his service and wish him the very best in his future career.