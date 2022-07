Nederlandse topclubs gaan bijzonder hard: PSV wist zelfs Real Madrid af te troeven

Wat is dat in Nederland? De in- en uitgaande transfers zijn van een orde die we nog nooit eerder gezien hebben. De tientallen miljoenen vliegen er in het rond bij de topclubs. PSV wist zelfs het grote Real Madrid de loef af te steken voor toptalent Xavi Simons.

Savi Simons kreeg zijn jeugdopleiding bij Barcelona, maar de Nederlander vertrok naar PSG toen zijn contract in Spanje afliep. Daar speelde hij afgelopen seizoen zes wedstrijden mee, maar PSV kon hem ineens wegkapen. De 19-jarige middenvelder ging er zijn laatste contractjaar ingaan en wou niet verlengen. En dus konden de Eindhovenaren er mee aan de haal gaan. Opmerkelijk, gezien L'Equipe vandaag schrijft dat ook Real Madrid hoog had ingezet om hem binnen te halen. Maar daar zou hij eerst voor het tweede elftal moeten spelen en Simons kreeg bij PSV betere perspectieven voorgeschoteld. Nochtans zou hij bij de Koninklijke meer kunnen verdienen.