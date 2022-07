SK Beveren haalde hem in 2020 naar België maar ziet middenvelder nu weer vertrekken wegens familiale redenen

Bij SK Beveren hebben ze afscheid genomen van een middenvelder die sinds 2020 op de Freethiel voetbalde. Familiale redenen liggen aan de basis van zijn vertrek.

Leonardo Bertone was - uitgezonderd een avontuur in de VS bij Cincinnati - vooral in zijn thuisland actief geweest toen Beveren hem naar België haalde. De Italiaanse Zwitser had voor Young Boys Bern en FC Thun gespeeld. Die laatste club sloot met Beveren een akkoord voor een transfer.

Sinds september 2020 ging Bertone aan de slag voor de club die toen nog Waasland-Beveren heette. Met zijn vaardigheden bracht Bertone wel iets bij op het middenveld, al kon hij de degradatie naar 1B in 2021 niet verhinderen.

Terug naar het thuisland

Ook nadien bleef Bertone nog aan boord, maar nu komt het dus toch tot een vertrek. De speler had aangegeven te willen terugkeren naar zijn vaderland vanwege familiale omstandigheden. SK Beveren heeft zijn verzoek ingewilligd.