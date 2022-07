Uitbollen is er niet bij voor ex-speler Dortmund en Manchester United bij STVV: "Dit was zelfs onder Klopp niet waar"

Op zijn 33ste heeft Shinji Kagawa al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. De Japanse middenvelder maakte vooral bij Borussia Dortmund furore, waarna hij ook onder meer de kleuren van Manchester United en Besiktas verdedigde.

Kort na de jaarwisseling belandde Kagawa in ons land, bij STVV. Bij de Kanaries kwam de 97-voudige international afgelopen seizoen niet verder dan zes wedstrijden. Momenteel bereidt de Japanner zich onder Bernd Hollerbach voor op een nieuw seizoen, en dat heeft hij geweten.

"Ik zweer je: ik heb nooit eerder zo'n zware voorbereiding meegemaakt. Hier trainen we elke dag twee keer, telkens voluit. Dat was zelfs onder Klopp niet waar in Dortmund", geeft Kagawa in Het Belang van Limburg. "Hij laat ons voortdurend lopen en drijft ons tot het uiterste."

"Ik wil graag een seizoen van de start meemaken met deze club. Hopelijk zonder blessures. Dan kan ik deze club nog veel diensten bewijzen. Het WK? Natuurlijk wil ik erbij zijn, maar zoals Hollerbach aangeeft: wij denken alleen maar aan die eerste competitiematch tegen Union", besluit Kagawa, die in maart 2019 voor het laatst uitkwam voor Japan.