Inter-trainer Inzaghi heeft slecht nieuws voor maatje van Lukaku: 37-jarige krijgt de voorkeur

Inter-coach Simone Inzaghi heeft de knoop reeds doorgehakt en liet gisteren weten wie de nummer 1 in doel wordt. Slecht nieuws voor de van Ajax overgekomen Andre Onana, want hij zal zich in de gratie moeten spelen.

Inzaghi vertelde dat de 37-jarige Samir Handanovic de voorkeur krijgt op Andre Onana. Handanovic zit al sinds 2012 bij de Milanezen. Onana - een goeie vriend van Romelu Lukaku - werd vorige week voorgesteld bij Inter en tekende een contract voor vijf jaar bij de Italiaanse topclub. "Handanovic is mijn eerste keus, ook op basis van wat hij vorig seizoen heeft laten zien. We zijn bekend met de kwaliteiten van Onana. Hij is de keeper van de toekomst bij Inter en zal tot die tijd genoeg kansen krijgen om te schitteren", vertelde Inzaghi op een persconferentie.