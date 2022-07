OFFICIEEL: Charleroi legt smaakmaker vast tot 2027

Charleroi hield zich de voorbije weken kalm op de transfermarkt. Toch hadden de Zebra's donderdag goed nieuws te melden.

Adem Zorgane (22) heeft een verbeterd contract getekend en ligt nu tot medio 2027 onder contract op Mambourg. De Algerijn werd vorig seizoen voor twee miljoen weggeplukt bij Paradou.

De Algerijnse international maakte in zijn eerste seizoen indruk bij de Carolo's, onder meer met zijn sterke lichaam en prima balbehandeling. In 37 wedstrijden was de centrale middenvelder bovendien goed voor drie doelpunten en zes assists.

De voorbije weken werd Zorgane genoemd bij onder meer Olympique Lyon, Burnley en Nottingham Forest. De middenvelder kiest evenwel voor een verlengd verblijf in het Zwarte Land.