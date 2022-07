Edmilson Junior onderweg naar Braziliaanse grootmacht?

Edmilson Junior (27) verliet in 2018 Standard voor een lucratief avontuur in Qatar. Bij Al-Duhail ligt de in Luik geboren Edmilson nog twee seizoenen onder contract.

Journalist Sacha Tavolieri laat weten dat Edmilson Junior op heel wat interesse kan rekenen. Zo houdt het Braziliaanse Flamengo Edmilson in de gaten. Toch zal de Braziliaanse grootmacht met de nodige middelen op tafel moeten komen, want Al-Duhail wil zijn sterspeler niet zonder slag of stoot laten vertrekken. Edmilson Junior speelde al 110 officiële wedstrijden voor zijn Qatarese club. Daarin was de ex-speler van Standard goed voor 40 doelpunten en 36 assists. Ondertussen is de ervaren Arturo Vidal in Brazilië om zijn transfer naar Flamengo af te ronden. Bij die club moet de Chileense krijger de vervanger worden van Andreas Pereira, die op weg is naar Fulham. 🇶🇦👉🇧🇷❓Infos #mercato



🔴Après 🇨🇱 #Vidal, #Flamengo vise 🇧🇪 #EdmilsonJr ! Contacts établis entre #AlDuhail et #Flamengo. Le club brésilien a remis une lettre d'intérêt au club qatari qui, pour l'instant, n'est pas vendeur. D'autres clubs du Golf sont intéressés. À suivre. #RSCL pic.twitter.com/STwWpl5NEx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 7, 2022