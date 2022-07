Komt Vincent Kompany dan toch shoppen bij Anderlecht? 'Middenvelder ontbreekt op training, verbeterd voorstel Burnley'

Tijdens zijn persvoorstelling bij Burnley eind juni gaf Vincent Kompany aan dat hij er niet aan dacht om spelers van Anderlecht te halen. "Ik wil hen geen schade toebrengen", aldus Kompany. Nauwelijks een tweetal weken later lijken de kaarten anders te liggen.

Het is geen geheim dat Burnley gecharmeerd is door Josh Cullen, de werkmier op het paars-witte middenveld. Het Nieuwsblad weet dat de club van Vincent Kompany afgelopen week twee miljoen euro bood voor de 26-jarige Ier.

Nu zou de degradant uit de Premier League Anderlecht een verbeterd voorstel hebben gedaan, waardoor de onderhandelingen opnieuw zijn opgestart. Een vertrek lijkt dus aanstaande, zeker omdat er tijdens de training op het oefenkamp in Nederland geen spoor was van Josh Cullen.

Josh Cullen (20 caps) kwam in 2020 voor 500.000 euro over van West Ham United. Cullen speelde tot dusver 80 wedstrijden voor paars-wit. Hij ligt nog een jaar onder contract in het Lotto Park.