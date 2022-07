Berlusconi ziet het groot bij Italiaanse promovendus: 'Vijf miljoen per jaar voor Luis Suarez'

Hou komend seizoen zeker AC Monza in de gaten. De promovendus in de Serie A heeft met Silvio Berlusconi een steenrijke eigenaar. De voormalige sterke man van AC Milan laat ook bij het (tot voor kort) bescheiden Monza de euro's rollen.

Monza promoveerde onlangs voor het eerst in meer dan 100 jaar naar de Serie A. Berlusconi wil allerminst een mal figuur slaan in de hoogste klasse en wapende de voorbije weken zijn team. Monza haalde al dertien nieuwe spelers in huis. De meest in het oog springende namen zijn die van Italiaanse internationals Stefano Sensi en Matteo Pessina.

De transferhonger van de promovendus is echter nog niet gestild. De Italiaanse journalist Alfredo Pedullà laat weten dat Monza niemand minder dan Luis Suarez (35) een contractvoorstel heeft gedaan.

De Uruguayaanse topspits, die zonder club zit nadat zijn contract bij Atletico Madrid afliep, zou in Italië liefst vijf miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen.