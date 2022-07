Bestemming Serie A: middenvelder legt zaterdag medische tests af bij Sassuolo, Genk rekent zich rijk

Slecht nieuws voor Wouter Vrancken. De kersverse T1 van Racing Genk staat op het punt om met Kristian Thorstvedt (23) een van de aanjagers te verliezen. De Noor gaat naar alle waarschijnlijkheid aan de slag bij Sassuolo.

Vrijdag nam Kristian Thorstvedt, een van dé sfeermakers in de groep, alvast afscheid van zijn ploegmaats. De Noor vloog naar Italië, waar hij zaterdag medische en fysieke tests zal ondergaan. Verlopen die normaal, dan zet de Noorse international zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Sassuolo.

Italiaanse media maken gewag van een transfersom van tien miljoen euro voor Thorstvedt. Slim gespeeld van Racing Genk, dat onlangs het contract van de Noor openbrak tot 2025. Genk nam de energieke middenvelder in januari 2020 voor 1,5 miljoen over van Viking Stavanger.

Thorstvedt speelde 87 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en zes assists. Met Racing Genk won de Noor in 2021 de Beker van België, door Standard te kloppen in de finale. Na afloop zorgde een aangeschoten Thorstvedt in ontbloot bovenlijf en met een fles champagne voor heel wat animo tijdens de persconferentie.