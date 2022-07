🎥 Esposito toont meteen wat hij kan met een bal in eerste oefenwedstrijd

Anderlecht oefende zaterdag tweemaal tegen het Duitse Nordsjaelland en hoewel Verschaeren de uitblinker was, toonde ook nieuwkomer Esposito zich.

Paars-Wit won tweemaal van Nordsjaelland, een keertje met 0-1 en een keertje met 3-1. In de ruimere zege was Verschaeren man van de match met twee doelpunten en toonde Esposito zich met een assist.

Maar de Italiaanse aanvaller die gehuurd wordt van Inter liet ook op andere plaatsen op het veld zien dat hij technisch zeer begaafd is. Anderlecht loste een preview van enkele seconden op hun social media-kanalen onder de noemer 'a touch of Seba'. De eerste baltoets die we te zien krijgen was een assist voor het doelpunt van Verschaeren.