'Phil Foden gaat de helft van Kevin De Bruyne verdienen'

Phil Foden is van plan om een nieuw contract te tekenen bij Manchester City. Hij zou dan 6 jaar lang 200 000 Britse pond per week verdienen. Dat schrijft het Britse Daily Star.

Een half jaar geleden kon Phil Foden al een nieuw contract van 150 000 Britse pond per week tekenen, maar hij koos er toen voor om nog te wachten.

Manchester City komt volgens de Britse tabloid Daily Star met een nieuw voorstel. De volgende 6 jaar zal Foden 200 000 Britse pond per week verdienen. Dat is over 6 jaar een verschil van 15 miljoen tegenover het vorige voorstel.

Zo zou Foden een van de grootverdieners worden bij Man City. Ter vergelijking Kevin De Bruyne krijgt 400 000 per week. Dat is evenveel als Erling Haaland.