'Chelsea doet bod op ex-speler van RC Genk en ploegmaat van Dries Mertens'

Sinds de zomer van 2014 speelt Kalidou Koulibaly voor Napoli. De centrale verdediger speelde al meer dan 300 wedstrijden voor de Italiaanse club (alle competities samen). Hij was altijd een vaste waarde achterin. Ook was hij al goed voor 14 goals.

De laatste weken zijn er heel wat geruchten rond Koulibaly. Hij zou interesse hebben van enkele clubs. Koulibaly is gaan praten met Thomas Tuchel. Uit dat gesprek is een bod van 33 miljoen Britse pond aan Napoli gevolgd. Dat weet Nizaar Kinsella. Hij voegt er ook aan toe dat Napoli hem aan iedereen behalve Juventus wil verkopen.

