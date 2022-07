Cercle Brugge ziet verdediger voor enkele maanden uitvallen

David Sousa is voor een lange tijd buiten strijd. De verdediger is geopereerd aan een gescheurde meniscus.

Cercle Brugge was op stage in La Turbie bij Monaco. Tijdens een van de trainingen blesseerde David Sousa (21 jaar) zich aan de knie. Na onderzoek bleek dat hij een gescheurde meniscus had.

De ploeg liet al weten dat de Braziliaanse centrale verdediger maandag al geopereerd werd. Hij wacht nu een lange revalidatie.

Tijdens een training op stage in La Turbie blesseerde David Sousa zich zwaar aan de knie. De diagnose bracht hierbij een scheur in de meniscus aan het licht. David werd maandag al met succes geopereerd en wacht nu een lange revalidatie.



𝗦𝘁𝗮𝘆 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴, 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱! 👊 — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 12, 2022

Sousa wordt door Cercle sinds juli 2021 gehuurd van Botafogo. In zijn laatste huurjaar zal Cercle de eerste maanden niet kunnen rekenen op de Braziliaan. Eind juni 2023 loopt de huurovereenkomst af.