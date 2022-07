'Algerijnse spits wordt opvolger van Vakoun Bayo bij Charleroi'

Na het vertrek van Vakoun Bayo beschikt Edward Still bij Charleroi met Youssouph Badji en Anthony Descotte slechts over twee (onervaren) spitsen. Daar lijkt weldra verandering in te komen.

La Dernière Heure en Le Soir laten weten dat Sporting Charleroi in vergevorderde onderhandelingen is met Nadhir Benbouali (22). De Algerijnse spits komt momenteel uit voor Paradou FC. Bij die club ging Charleroi vorig seizoen ook al Adem Zorgane wegplukken. Bij Paradou was Benbouali in 64 duels goed voor 23 doelpunten en 10 assists. Benbouali wil deze zomer koste wat kost de sprong naar Europa wagen. Montpellier toont interesse, maar de spits zelf heeft zijn zinnen op Charleroi gezet. Een akkoord lijkt aanstaande, al zal het administratieve luik wel nog wat tijd in beslag nemen.