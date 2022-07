Lijdensweg gaat verder: boeman Rode Duivels dan toch niet naar Stade Rennes

De carrière van Samuel Umtiti (28) zit de laatste jaren in het slop. De Franse verdediger komt -mede door blessures- nauwelijks aan de bak bij Barcelona. Een transfer naar Stade Rennes leek in de maak, maar die is nu ook afgeketst.

Barcelona was bereid om Umtiti transfervrij te laten vertrekken naar Stade Rennes, maar de transfer is afgeketst. De medische en fysieke testen van de verdediger zouden ondermaats geweest zijn. Hierdoor moeten Umtiti en Barcelona op zoek naar een andere oplossing. Umtiti ligt nog tot medio 2026 onder contract in Catalonië, maar past niet echt in de plannen van Xavi Hernandez. Vorig seizoen kwam de centrale verdediger welgeteld één keer in actie. In 2016 betaalde Barça nog 25 miljoen om Umtiti weg te halen bij Olympique Lyon. In de hoofden van de Belgische voetballer blijft Umtiti onlosmakelijk verbonden met de verloren halve finale tegen Frankrijk op het WK 2018. Umtiti scoorde met het hoofd het enige doelpunt van de wedstrijd en dompelde de Duivels in collectieve rouw. De laatste interland van Umtiti dateert ondertussen van juni 2019.