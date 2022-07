Prognose '22-'23, Plaats 17: Vernieuwd Eupen op weg naar lastig seizoen, kan Storck Panda's van degradatie behoeden?

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Eupen, dat moet hopen dat Bernd Storck zijn kunststukje herhaalt.

Vorig Seizoen

Eupen werd vooraf afgeschilderd als een van de voornaamste degradatiekandidaten, maar daar bleek in het seizoensbegin nauwelijks iets van te merken. Na een zege tegen Racing Genk op speeldag tien stond het Eupen van de charmante Stefan Krämer zowaar aan de leiding. Het bleek een feestje van erg korte duur, want meteen daarna werd de vrije val ingezet. Eupen kon amper twee van zijn laatste 24 competitieduels winnen en sloot het teleurstellende seizoen af op een gedeelde zestiende plaats.

Transfers

Eupen onderging in het tussenseizoen een ware facelift. In de Oostkantons werd afscheid genomen van achttien spelers, onder wie heel wat jongens met een duur contract. In hun plaats trokken de Panda's vooralsnog acht nieuwkomers aan. Lennart Moser moet het nieuwe sluitstuk van worden, en ook de namen van aanwinsten Regan Charles-Cook, Jason Davidson, Jan Gorenc, Jan Kral en Isaac Christie-Davies doen ongetwijfeld geen belletje rinkelen.

Rune Paeshuyse (20) werd bij de beloften van KV Mechelen weggeplukt, terwijl Bernd Storck Yentl Van Genechten (21) meenam uit Genk, waar de rechtsachter zich vorig seizoen tot kampioen kroonde met de beloften.

Bernd Storck zal de komende weken ongetwijfeld regelmatig gaan aankloppen bij het bestuur om extra versterking. Enkele Belgische nieuwkomers zijn daarbij geen overbodige luxe. Verder zal de harde Duitser een kaarsje moeten branden opdat de overgebleven sterkhouders, Stef Peeters en Smail Prevljak, het schip niet verlaten.

Voorbereiding

Bernd Storck legde er gewoontegetrouw stevig de pees op tijdens de voorbereiding. Tijdens de oefenmatchen werd een ruime zege tegen Alemannia Aachen (4-1) gevolgd door een pandoering met dezelfde cijfers tegen Kaiserslautern. De laatste test volgt nu vrijdag voor de Panda's: een oefenduel tegen Ajax.

Prognose

Eupen begint aan zevende seizoen op rij in de hoogste klasse. Zijn de zeven vette jaren na dit seizoen voorbij? Dat zou zomaar kunnen. Eupen maakte schoon schip in het tussenseizoen, waardoor de Panda's met veel vraagtekens aan de competitiestart staan. Eupen trok (noodgedwongen?) de kaart van jonge buitenlanders, zonder ervaring in de Belgische competitie. In het verleden bleek dat niet altijd een onverdeeld succes.

Bernd Storck zal zijn jongens moeten voorbereiden op een zwaar seizoen. Bovendien moet Eupen hopen op enkele gerichte versterkingen om het team verder uit te bouwen. Wat in het voordeel van de Panda's spreekt, is dat ze met Bernd Storck een coach in huis hebben die in het verleden al bewees dat hij het maximum uit een (middelmatige) kern kan halen. Zo hield de Duitser Cercle Brugge en Moeskroen eerder tegen alle verwachtingen in de Jupiler Pro League. In de Oostkantons hopen ze op hetzelfde scenario, zoniet dreigt er een einde te komen aan zeven vette jaren in 1A.

17. Eupen

18. RFC Seraing