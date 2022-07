Kimpembe zegt voorlopig nee tegen Londen

Presnel Kimpembe wordt naar verluidt hevig gelinkt met Chelsea FC, maar voorlopig heeft de Fransman daar geen zin in.

De Londense topclub nam onlangs afscheid van centale verdediger Antonio Rüdiger maar zou dicht bij een vervanger staan. Koulibaly en Aké zouden The Blues komen versterken. Toch blijft de Parijzenaar Kimpembe in beeld bij Thomas Tuchel en co.

PSG zou de talentvolle verdediger willen verkopen aangezien de interesse van Chelsea blijft verhogen, maar Kimpembe zelf zou volgens GOAL voorlopig nog niet openstaan voor een verhuis naar Londen.