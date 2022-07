Prognose '22-'23, Plaats 16: Zulte Waregem begint bijna helemaal opnieuw en moet er meteen staan om problemen te voorkomen

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Zulte Waregem, dat na een moeilijk seizoen bijna helemaal opnieuw moet beginnen

Vorig Seizoen

Zulte Waregem was jarenlang een toonbeeld van rustige vastheid. Of het goed ging dan wel slecht, met Francky Dury was er een coach voor de eeuwigheid. Tot vorig seizoen. Alles draaide vierkant en de coach hield ermee op.

Ook opvolgers Timmy Simons en Davy De fauw kregen de boel niet op de rails. Degradatie werd nipt vermeden, maar bevrijdende prestaties zagen we nooit van Essevee. De angst regeerde, met Mbaye Leye is er opnieuw een nieuwe oefenmeester richting volgend seizoen.

Transfers

Het was al druk aan de Gaverbeek. Met De Neve (Kortrijk) en Pletinckx (OH Leuven) vertrokken twee jonge Belgen naar concurrenten, terwijl Doumbia, Kutesa, Boya en Cools hun huurbeurt tot een einde zagen komen.

Aan inkomende zijde is er ervaring gezocht achterin met Borja Lopez, terwijl Drambaev moet proberen kapitein De Bock uit de ploeg te spelen. Stan Braem is voorin een gok vanuit Zwevezele, Miroshi en Sangaré zijn jonge, voorlopig onbekende talenten op het middenveld. Nicolas Rommens tenslotte komt over van RWDM en maakt zijn droom waar om in 1A te spelen, maar zal vooral voor extra stootkracht moeten zorgen.

Voorbereiding

Zulte Waregem heeft er een degelijke voorbereiding opzitten, zeker als je ze zou vergelijken met een jaartje geleden. Oudenaarde (5-0), Tubeke (4-0), Harelbeke (3-0) en Petegem (7-0) leverden geen enkel probleem op.

© photonews

Tegen topklassers werd het wel maar een 1 op 6: 1-1 tegen Charleroi en een 3-1 nederlaag bij Oostende. Zaterdag is er nog een galawedstrijd tegen Valenciennes ingepland om de puntjes nog eens op de i te zetten.

Prognose

Op dit moment zien we het niet zo positief in voor Zulte Waregem. Er degraderen volgend seizoen mogelijk drie ploegen en dan moet Essevee zeker en vast heel hard opletten, denken wij.

Al moeten we toegeven: binnen de redactie zijn er ook believers, die wél wat positieve zaken zien richting een veilig en makkelijk(er) seizoen. Het kan dooien of vriezen, zo lijkt het wel. Een goede start kan met een moeilijk programma meteen vleugels geven, een slechte start inclusief openingsnederlaag tegen Seraing voor problemen zorgen.

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing