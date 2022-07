Thomas Henry komt terug op zijn eerste seizoen in Serie A: "Een schok in het begin, maar een jaar vervuld met belofte"

De Fransman Thomas Henry verliet OHL en België voor een eerste seizoen in de Serie A bij Venezia. De promovendus had een cheque van 5,5 miljoen euro veil voor de diensten van de beste Leuvense schutter.

"Vanuit individueel opzicht ben ik tevreden, ook al waren de eerste maanden zwaar", analyseert Henry zijn eerste jaar in de Serie A. "Omdat ik mij moest aanpassen en ook door de taal. Langzaam maar zeker heb ik mijn plaats gevonden en ik ben heel sterk geëindigd. Mijn prestaties werden steeds beter. Ondanks dat ik al 27 ben, heb ik nog steeds een zekere progressiemarge."

© photonews

Om het in Italië te maken als aanvaller is geen evidentie. "Het was een schok in het begin, het was zeker moeilijker dan in België. De verdedigers in de Serie A zijn sterk, intelligent en beenhard. Ze hebben altijd de kwaliteit om met een goede defensieve tussenkomst en af en toe een elleboog te zetten of de aanvaller te hinderen. Ik denk dat ik het in het geheel niet slecht gedaan heb. Het was een jaar vervuld met belofte."

© photonews

Henry is dus een betere spits geworden. "Op tactisch vlak ook uiteraard, maar ook technisch. Ik heb veel geleerd van mijn ploegmaats en mijn tegenstanders. Ik heb veel geleerd op het terrein. Ik koester de match tegen Juventus, met verdedigers als De Ligt, Bonucci en Chiellini. Dat was de mooiste dag uit mijn carrière. Het waren duels in een goede sfeer, zonder de nodige dosis fairplay uit het oog te verliezen."

Uiteindelijk zakte Venezia wel naar de Serie B. "We hebben goede prestaties geleverd, maar konden geen 90 minuten spelen zonder kleine foutjes te maken." Wat brengt de toekomst nu nog voor Henry? "Ik hoop naar een club te gaan die me wil en die me een project voorstelt dat bij me past. Het discours van de coach zal ook belangrijk zijn. Er is interesse vanuit Italië en Engeland."