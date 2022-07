'Vincent Kompany wilde ook deal Standard kapen, maar die houdt voet bij stuk'

Hij haalde al Samuel Bastien op bij Standard, maar Vincent Kompany wilde Standard nog eens een ferme peer stoven met een mogelijke nieuwkomer bij Burnley.

Anderlecht heeft namelijk ook zijn oog laten vallen op Noah Ohio, een 19-jarige speler van RB Leipzig die op weg is naar Standard. Dat weet alvast La Dernière Heure te melden.

Toch Standard

En dus was het even paniek in de tent, die door Ohio zelf meteen in de kiem werd gesmoord. Hij heeft zijn keuze gemaakt en wil naar de Vurige Stede komen.

De deal zou ondertussen al helemaal rond zijn, ook al had Leipzig nog even voorbehoud aangetekend. Burnley en Kompany vissen dus achter het net.