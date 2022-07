🎥 Hier zijn ze dan ook officieel, de nieuwe thuisshirts van Club Brugge: 'In case you've missed it'

De voorstelling van de nieuwe shirts is de laatste jaren uitgegroeid tot een heus event op social media. Dat is bij Club Brugge niet anders.

Vrijdag zou het blauw-zwarte thuisshirt officieel worden voorgesteld, maar jonkie Abakar Sylla was iets te gretig en deelde donderdag alvast een foto van hem in het nieuwe shirt. De post werd snel verwijderd, maar het kwaad was geschied.

Vrijdagochtend lanceerde Club Brugge dan toch de video waarin de nieuwe shirts getoond worden. "In case you've missed it: our new home kit", luidde het humoristische bijschrift van blauw-zwart.