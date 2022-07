Hein Vanhaezebrouck wil nog versterking en laakt voetbalinstanties: "Supercup wordt in België niet serieus genomen"

Heldere boodschap van Hein Vanhaezebrouck: door de aanpak van de voetbalinstanties is de Supercup niets meer dan een oefenmatch.

"Supercup? Het zijn de Brugse Metten", lacht Hein Vanhaezebrouck op zijn persbabbel. Een voorproefje van een weliswaar ernstig betoog. "Laat ons eerlijk zijn: de Supercup wordt in België niet serieus genomen. Het feit dat je niet op een neutraal terrein speelt zegt al genoeg."

De trainer van Gent gaat ook in op zijn eigen schorsing en eentje bij de tegenpartij. "Nsoki is na zijn rode kaart drie weken geschorst, maar alleen voor vriendschappelijke matchen én de Supercup. Hein Vanhaezebrouck, die één week schorsing kreeg, is dan weer niet geschorst voor de Supercup. Begrijpen wie begrijpen kan. De ene is geschorst voor vriendenmatchen en de Supercup, de andere voor competitiematchen."

Grote viering

"Dit krijg je niet uitgelegd aan het grote publiek", gaat Vanhaezebrouck verder. "Je speelt voor een trofee en er is zelfs een grote viering, maar dat druist volledig in tegen de manier waarop deze match wordt aangepakt. Je zou er nochtans iets mee kunnen doen. Het is een mooie affiche waar je iets speciaals rond kan bouwen om de trofee op te waarderen."

"Iedereen probeert daar iets belangrijks van te maken, ook de pers. Maar de voetbalinstanties volgen daar niet in", betreurt de T1 van de Buffalo's. Die moet overigens nog altijd heel wat spelers missen. "Onze kern is op dit moment te klein om al die afwezigen op te vangen. Het lijkt me duidelijk dat er nog versterking bij moet."