Cristiano Ronaldo zal al niet de vervanger worden van Robert Lewandowski bij Bayern München

Het is geen geheim dat Cristiano Ronaldo graag Manchester United wil verlaten. Een nieuwe uitdaging bij Bayern München zal het alvast niet worden.

Bayern München heeft het voor de zekerheid nog maar een keer herhaald om de hardnekkige geruchten de kop in te drukken: Cristiano Ronaldo is geen optie. 'Ik heb een enorm respect voor hem, zijn successen en zijn carrière', vertelde technisch directeur Hasan Salihamidzic tegen het Duitse Sport1. "maar nogmaals, hij was en is voor ons geen thema."

Ronaldo is ondanks zijn 37 jaar het scoren nog niet afgeleerd. Vorig seizoen bij Manchester United vond hij 24 keer de weg naar doel in 38 wedstrijden.