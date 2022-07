Deinze zegeviert in laatste oefenwedstrijd op trainingskamp tegen Nederlandse tweedeklasser

SK Deinze heeft de oefenstage in Nederland succesvol afgerond.

Als laatste wedstrijd op trainingskamp speelde SK Deinze tegen Almere City uit de Nederlandse tweede klasse. Almere werd vorig jaar 14e in de Keuken Kampioen Divisie.

De eerste helft in Almere bleef doelpuntenloos maar in de tweede helft brak het helemaal los. De thuisploeg kwam vlak na de rust meteen 1-0 voor en even op het uur zorgde nieuwe speler Joachim Carcela (neef van) voor de 1-1.

Deinze wou echter meer en trok in het slot naar voren. Dat bracht op want in de 80e en 82e minuut zorgden Koné en Siebe Blondelle ervoor dat Deinze met 1-3 ging winnen bij Almere City.