"Here we go": Arsenal gaat opnieuw shoppen bij Manchester City en haalt er een verdediger bij

Jelle Heyman

Vandaag 15:52 |







Foto: © photonews

Na Gabriel Jesus is Arsenal opnieuw gaan shoppen in Manchester City. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano en meerdere andere bronnen, is er namelijk een deal gesloten tussen Arsenal en Manchester City omtrent Oleksandr Zinchenko. Voorlopig zou het gaan om een overeenkomst op clubniveau, de speler moet nog onderhandelen met de club. Arsenal zal zo'n 35 miljoen euro betalen. Zinchenko speelt voornamelijk als linksachter en was regelmatig titularis bij Pep Guardiola. Op de laatste speeldag was hij nog goed voor een assist tegen Aston Villa in het kampioenenduel van City. Bij Oekraïne speelt hij ook regelmatig centraal op het middenveld. Op internet wordt vooral gewag gemaakt van een goede deal van Arsenal. Vooral omdat Manchester United al wekenlang aan het onderhandelen is met Ajax voor een overname van verdediger Lisandro Martinez. Verwacht wordt dat hij voor ongeveer 45 miljoen euro de overstap zal maken. Een stevig bedrag in vergelijking met Zinchenko, iemand die zijn stempel al gedrukt heeft op de Premier League.



