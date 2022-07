Gent heeft een speler met topmentaliteit binnengehaald: "Waar ik controle over kan hebben, daar heb ik controle over"

AA Gent haalde met Hugo Cuypers een nieuwe spits binnen. Over zijn mentaliteit zal Hein Vanhaezebrouck zich alvast geen zorgen hoeven maken. Collega Wouter Vrancken zei vorig seizoen al dat het een droom was om met de 24-jarige spits samen te werken.

Cuypers steekt er dan ook heel wat extra werk in. Zo vroeg hij vorig seizoen aan KV Mechelen-assistent Steven Defour extra oefensessies. “Ik wilde wedstrijdfases trainen waar ik in groepsverband niet aan kon werken. De coach stond daar voor open. Dat waren specifieke technische zaken , zoals opendraaien en kaatsen. Of ik bij Gent weer extra sessies zal vragen, zal van de trainingsload afhangen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De mindset is simpel: "Waar ik controle over kan hebben, daar heb ik controle over. Een trap krijgen, dat heb je niet onder controle. Wel de rust die je erna neemt, dat je fatsoenlijk eet, dat er geen onevenwicht in je lichaam ontstaat. Er zijn topspelers die thuis een recuperatieruimte en fitness hebben. Ik niet. Ik ben niet de prof die het meeste ter wereld doet. Ik doe het maximale met wat ik binnen bereik heb. Ook financieel.”