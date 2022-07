OH Leuven laat er geen gras over groeien en verlengt contract van beste speler van het afgelopen seizoen

Als voetbalclub is het altijd leuk als een jeugdspeler kan doorstromen naar de A-ploeg. Als die speler zich ontpopt tot een van de betere spelers van de kern, is dat helemaal geweldig.

Daar kan ook OH Leuven van meespreken. De club maakte net voor het oefenduel tegen moederclub Leicester City dat het contract van Mandela Keita verlengd is tot 2025. Keita speelde op één jaar na elk seizoen voor de Leuvense jeugd en maakt sinds afgelopen seizoen deel uit van de A-kern.

De defensieve middenvelder speelde zich meteen in de harten van de fans en werd op op zijn 20 een publiekslieveling. Mede daardoor werd hij door de supporters verkozen tot beste speler van het seizoen 2021-2022. Ook bij de U21 mocht hij al een keertje mee opdraven.

"Mandela toonde al meermaals zijn klasse en progressie en we zijn uiterst blij dat hij zijn contract verlengd heeft als echt jeugdproduct van de OH Leuven Academy. We gaan samen verdere stappen zetten", klinkt het verheugd bij CEO Peter Willems.