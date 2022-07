🎥 José Mourinho onthult 'geheime' tatoeage: "De enige in de wereld die ze kan laten zetten!"

José Mourinho is altijd al een beetje gek geweest, zoals u wel weet. Nu heeft de trainer van AS Roma ook een tatoeage laten zetten. Daarop zijn zijn verwezenlijkingen te bewonderen.

Mourinho won vorig seizoen de eerste editie van de Conference League met AS Roma door Feyenoord in de finale te verslaan. Daardoor is hij nu de enige trainer in de wereld die zowel de Champions League, de Europa League en de Conference League heeft gewonnen. De drie bekers prijken vanaf nu dan ook op zijn bovenarm.