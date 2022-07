Prognose '22-'23, plaats 5: Bij Racing Genk kijkt iedereen naar Wouter Vrancken: nieuwe coach moet eindelijk voor stabiliteit zorgen

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KRC Genk, dat na een kwakkelseizoen de puntjes op de i wil zetten.

Vorig seizoen

Na de ijzersterke play-offs en bekerwinst een seizoen eerder zou Racing Genk vorig seizoen Club Brugge het vuur aan de schenen gaan leggen. Al snel werd duidelijk dat dat te hoog gegrepen was. De Limburgers speelden een teleurstellend seizoen, enkele (korte) opflakkeringen ten spijt.

Zowel de minzame John van den Brom als de harde Bernd Storck kregen de motor niet aan de praat. Genk moest blij zijn met de achtste plaats en de play-offs. Europees was Racing Genk dan al enkele maanden uitgeschakeld. In de Europe Play-Offs greep Racing Genk uiteindelijk naast een Europees ticket. Kortom, een seizoen om snel te vergeten.

Transfers

In tegenstelling tot vorig seizoen is het opvallend stil in de Cegeka Arena. Langs inkomende zijde is er vooralsnog niets te noteren, maar achter de schermen zijn Dimitri de Condé en co volop bezig met enkele (buitenlandse) dossiers. Met Argentijn Nicolas Castro (21) werd pas deze week de eerste zomeraanwinst voorgesteld. Daarnaast willen De Condé en co ver gaan om ook Castro's landgenoot Fausto Vera (defensieve middenvelder) naar Limburg te halen.

Met Wouter Vrancken legt Racing Genk zijn lot in handen van een jonge Belgische coach. Iemand die het huis kent én bij KV Mechelen bewees dat hij kan bouwen aan een mooi verhaal. En laat dat exact zijn wat Racing Genk nodig heeft: stabiliteit om de volgende stap te zetten.

KRC Genk liet ondertussen wel enkele spelers vertrekken: Stephen Odey en Neto Borges mogen definitief van de loonlijst geschrapt worden. Dan zal de leemte die Kristian Thorstvedt (Sassuolo) en (wellicht)Théo Bongonda achterlaten veel groter zijn.

En dan is het nog de vraag wat er met de Genkse spitsen zal gebeuren voor het einde van de mercato. Na zijn succesvolle uitleenbeurt aan Feyenoord is Cyriel Dessers terug van weggeweest, al is het maar de vraag of hij bij Genk zal blijven. Heel wat clubs -onder wie ex-club Feyenoord- hengelen naar de diensten van de sympathieke spits.

Ook zijn collega bij het Nigeriaanse elftal, Paul Onuachu, loopt nog steeds rond. De boomlange spits werd in de voorbereiding wat gehinderd door een blessure. De Gouden Schoen maakte er geen geheim van dat hij de sprong wilde wagen naar de Premier League, al bleef het de voorbije weken opvallend stil rond Onuachu. Op zijn 28ste tikt de klok in het nadeel van Onuachu, die nog een contract voor twee seizoenen heeft in de Cegeka Arena.

Voorbereiding

Genk begon met vlotte zeges tegen Eendracht Termien en Heist, gevolgd door een knappe overwinning tegen Utrecht. Het oefenkamp in Nederland werd afgesloten met een 3-2-nederlaag tegen Volendam. De galamatch tegen AEK Athene was niet top: 0-2 nederlaag, Cyriel Dessers miste een elfmeter. Daags nadien werd er weliswaar vlot gewonnen van Seraing. Racing Genk zal hoe dan ook klaar moeten zijn, want Vrancken en co. beginnen aan de competitie met een bezoek aan landskampioen Club Brugge.

Prognose

1.

2.

3.

4.

5. Racing Genk

6. OH Leuven

7. Charleroi

8. KV Mechelen

9. Standard

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing