'Rode Duivel geniet interesse van Olympiakos Piraeus'

Dodi Lukebakio (24) werd onlangs nog gelinkt aan Club Brugge en Antwerp, maar concreet werd dat niet. De Rode Duivel ligt twee seizoenen onder contract bij Hertha BSC. Al zou de aanvaller de Duitse hoofdstad deze zomer nog kunnen inruilen voor Griekenland.

In de Griekse media wordt gesuggereerd dat Lukebakio kan rekenen met concrete interesse van Olympiakos, vorig seizoen nog tegenstander van Antwerp in de Europa League. De viervoudige Rode Duivel zou plan A zijn van de Griekse topclub om de offensieve sector te komen versterken.

Toch zal Hertha BSC onze landgenoot niet zonder slag of stoot laten vertrekken. Coach Sandro Schwarz is immers erg tevreden van Lukebakio, die tactisch flexibel is en als winger in een 4-3-3 of centrumspits in een 4-4-2 kan spelen.

Lukebakio werd werd in 2019 voor twintig miljoen weggeplukt bij Watford. Vorig seizoen werd hij door Hertha BSC uitgeleend aan Wolfsburg, waar hij 25 keer in actie kwam. Met amper een goal en drie assists bleef hij qua statistiekn echter onder de verwachtingen.