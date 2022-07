Servische website lanceert: 'Murillo kan naar Red Star Belgrado'

Volgens de Servische website Mozzart Sport staat Amir Murillo, rechtsback bij Anderlecht, in de belangstelling van Red Star Belgrado. De Panamees lijkt daar alvast geen al te grote zin in te hebben.

Om duidelijk te zijn: het gaat om een gerucht. Bij Anderlecht is er op dit moment geen enkel concreet bod of contact geweest over Murillo. Die zit momenteel nog in zijn thuisland omwille van familiale redenen. Murillo mag bij een goed bod wel vertrekken, maar verkiest zelf Spanje boven eender welk ander avontuur.

Met Ishaq en Angulo heeft Anderlecht wel al twee spelers die zijn positie kunnen overnemen. Die twee lieten al leuke dingen zien in de voorbereiding.