Voorzitter Lille over Sanches: "Hij vertrekt deze zomer naar één van deze twee clubs"

Oliver Letáng, de voorzitter van LOSC Lille, heeft aan Le11hdf laten weten dat Renato Sanches deze zomer de Franse club zal verlaten. Hij vertelde dat de Portugese draaischijf naar twee grote clubs kan namelijk PSG en AC Milan.

Sanches, die ook voor o.a. Benfica, Swansea en Bayern München uitkwam, heeft een marktwaarde van 28 miljoen euro. De grootmachten dienen dus niet al te diep in de buidel te tasten.

Lille president Oliver Letáng: “Renato Sanches will leave this summer. It will be Paris or Milan, two big and huge possibilities for Renato”, tells via @le11hdf. 🚨🇵🇹 #transfers



“We have still no full agreement with any club - it will be confidential”. pic.twitter.com/ZE8HbdmyRC