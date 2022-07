Nederlandse club heeft akkoord met Inter over uitleenbeurt Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden zal ook dit jaar geel deel uitmaken van de kern van Inter Milaan. De centrale verdediger wordt voor het tweede jaar op rij uitgeleend.

Nadat Inter Vanheusden terugkocht van Standard in 2021 werd hij een week later uitgeleend aan Genoa. En ook deze zomer wordt Vanheusden uitgeleend. Niet aan Standard of een andere Italiaanse club, wel aan een Nederlandse club.

Vanheusden trekt namelijk naar AZ Alkmaar, dat maakte de directeur voetbalzaken van de club zelf bekend voor de camera van het Nederlandse RTL7. De Rode Duivel loopt al rond in Alkmaar maar heeft nog geen trainingen met de groep voltooid. Volgens AZ is er een akkoord tussen de twee clubs maar moeten de puntjes nog op de i gezet worden voordat de huurovereenkomst officieel afgerond kan worden.

Er zou bovendien ook werk gemaakt zijn van een aankoopoptie voor Vanheusden, wiens carrière maar niet wil opstijgen door een grote blessurelast.