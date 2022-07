OFFICIEEL; Jesse Lingard voor eerste keer nu ook officieel eigendom van andere ploeg dan Manchester United

Nadat zijn contract niet werd verlengd, moest Jesse Lingard op zoek naar een nieuwe club. En die heeft hij ook gevonden in de Premier League.

Geen avontuur in het Midden-Oosten of een ander land dat Europees wel competitief is. Jesse Lingard blijft namelijk in de Premier League voetballen. De aanvallende middenvelder zette zijn handtekening onder een contract van één seizoen bij promovendus Notthingham Forest.

Lingard was gedurende heel zijn carrière eigendom van Manchester United maar kon nooit echt doorbreken bij The Red Devils. In 2021 werd hij uitgeleend aan West Ham United waar hij het lang niet slecht deed maar onder Erik Ten Hag was er geen plaats voor hem bij Manchester United en mocht hij de club verlaten toen zijn contract ten einde was op 1 juli.