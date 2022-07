Club Brugge zet jacht in op vierde titel op rij: "Hun geluk? Dat ze een aantal spelers hebben die net tekortkomen voor Europese top"

Wie gaat Club Brugge dit seizoen van een vierde opeenvolgende titel houden? Het is een van de hamvragen aan de vooravond van de competitiestart.

In Het Nieuwsblad blikt Olivier Deschacht vooruit op de competitie. Deschacht geeft aan dat Club Brugge de voorbije jaren een stevige voorsprong heeft genomen op de concurrentie. "Brugge heeft zoveel geld dat ze zich kunnen permitteren om veel spelers te halen. En het is niet eens zo erg als er dan eens eentje niet rendeert, zoals Sowah of Okereke. Bij veel andere clubs zou dat een ramp zijn."

"Bovendien is het geluk van Club Brugge dat ze een aantal spelers hebben die net tekortkomen voor de Europese top. Vanaken is geweldig, maar mist net die explosiviteit voor pakweg de top vijf in Spanje of Engeland. Ook Clinton Mata zet die stap niet, terwijl Simon Mignolet het al heeft meegemaakt. Die jongens verkiezen om hier voor de titel te spelen in plaats van te knokken bij een buitenlandse middenmoter. Overigens ook omdat Brugge dezelfde salarissen betaalt als Engelse subtoppers."

En dat was vroeger niet het geval, geeft Deschacht aan. "Zo zag ik Jelle Van Damme naar Wolverhampton trekken omdat hij er drie keer meer kon verdienen, maar was hij daar gelukkiger? Kortom, bij Brugge vormen de blijvers de basis van het succes."