KV Mechelen-trainer bespreekt geuitte ambitie van Ngoy en mist dit weekend speler die... terug naar Mexico moet

Een speler die een wel erg hoge ambitie uit en eentje die naar Mexico terugkeert: de trainer van KV Mechelen maakt een aantal aparte zaken mee in aanloop naar de eerste speeldag.

"Uitgezonderd Yonas Malede - door een blessure - en Jorge Hernandez - wegens administratieve redenenen - is iedereen beschikbaar. Over Kerim Mrabti en Lucas Bijker moeten we het de eerste maanden wel niet hebben", geeft trainer Danny Buijs een update over het selectienieuws voor de wedstrijd tegen Antwerp.

Het niet inzetbaar zijn van Hernandez wordt door hem dus ook aangehaald: de 21-jarige speler moet terug naar Mexico om zijn papieren in orde te brengen. "Je verbaast je erover dat topsporters nog terug naar een land moeten keren opdat dat afgehandeld kan worden. Blijkbaar is het wel zo."

Gezond ambitieus

Wie wel klaar is voor de dienst, is nieuwkomer Julien Ngoy. De ex-aanvaller van Eupen liet al weten nog beter te willen doen dan de achtste pek die KV Mechelen vorig jaar na de play-offs behaalde. "Het is een hele gezonde ambitie om elk jaar proberen te verbeteren. Na een langere periode kunnen we kijken wat de ambitie juist is, maar op dit moment juich ik dit toe."

Buijs sluit niets uit, niet in positieve en niet in negatieve zin. "Alles kan in voetbal. Niemand in het Belgische voetbal had vorig seizoen verwacht dat Union tot het einde zou meedoen voor de titel. Er zijn altijd dingen mogelijk in de sport."

Linkerrijtje

Wat is dan de eigen doelstelling van de Malinwa-coach? "Zo hoog mogelijk eindigen. De vorige jaren speelde KV Mechelen altijd in het linkerrijtje. Het is ook mijn streven om dat te bewerkstelligen. Al kan het dat ik na verloop van enkele maanden met iets anders ook tevreden kan zijn."