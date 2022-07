Toby Alderweireld is nieuwe aanvoerder van Antwerp: "Hele eer, ga mijn uiterste best doen"

Faris Haroun zat donderdag niet in de wedstrijdselectie. In zijn afwezigheid hing de aanvoerdersband niet rond de bovenarm van Radja Nainggolan of Ritchie De Laet. Nee, het was Toby Alderweireld die bij zijn eerste match meteen als eerste het veld mocht oplopen.

Na afloop van het gelijkspel tegen Drita vertelde 'kapitein Toby' over zijn nieuwe status. "De coach heeft me gevraagd of ik deze verantwoordelijkheid op mij wilde nemen, een kans die ik met twee handen wil grijpen. Het is voor mij een hele eer om hier aanvoerder te mogen zijn. Ik ga mijn uiterste best doen om de ploeg op mijn manier op sleeptouw te nemen." Ook coach Mark van Bommel werd gevraagd naar zijn keuze voor Alderweireld als aanvoerder. De Nederlander ging er niet al te diep op in. "Het is mijn keuze geweest om hem aanvoerder te maken. Omdat ik denk dat Toby, net als enkele andere jongens, daar de capaciteiten voor heeft."