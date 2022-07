De 'nummer 10' van de Anderlechtse verdediging: "Twee jaar geleden zeiden ze me dat ik een verdediger was die niet kon verdedigen"

Het wordt het seizoen van Zeno Debast bij Anderlecht. De jonge verdediger weet al dat hij het statuut van basisspeler zal krijgen. Een hele verandering voor de jongeman die een paar jaar geleden nog creatieve middenvelder was.

Debast kreeg zijn opleiding als rechterflank en daarna als nummer 10. Tot zijn veertiende speelde hij daar vooraleer hij bij de U15 in de verdediging werd gezet. "In het begin was ik gefrustreerd omdat ik niet zo beslissend kon zijn voor het doel, maar al snel vond ik het leuk om de hele wedstrijd voor me te hebben", zegt hij LDH. "Misschien was het beter. Gezien mijn lengte (1m91) draaide ik me niet makkelijk om. DAt verleden als spelmaker heeft me lang achtervolgd."

"Toen ik twee jaar geleden in de A-kern aankwam, vertelden de coaches en de club me dat ik een verdediger was... die niet wist hoe hij moest verdedigen. Het was om me te motiveren, het werkte."

Craig Bellamy nam hem daarna onder zijn hoede. "Voordat ik onder hem speelde in de beloften, had ik nog nooit van mijn leven getackeld. Zelfs de inworpen waren mij onbekend. Hij heeft me enorm geholpen, want toen ik in het eerste elftal aankwam, realiseerde ik me dat ik verdedigend te kort kwam. Ik moest leren gemener te zijn. Maar verdedigend heb ik nog veel werk te doen. De plaatsing is prima, maar ik moet me nog meer inzetten."